Den deemools 19 Joer ale Mann hat op Vältesdag 2018 mat enger hallefautomatescher Waff 17 Leit erschoss.

Virun dräianhallef Joer huet de Massaker an der Parkland High School a Florida an den USA an an der Welt fir Entsetze gesuergt. No der Dot mat 17 Doudegen hate sech eng Rei vun den iwwerliewende Schüler fir verschäerfte Waffegesetzer an den USA mobiliséiert. Zum Héichpunkt vun der Beweegung, déi sech och an aneren Deeler vun den USA verbreet huet, si bei der "March for our lives" zu Washington DC ronn 800.000 Demonstranten zesumme komm.

Virun engem Geriicht zu Fort Lauderdale huet sech den Amokleefer de Mëttwoch an alle Punkte schëlleg bekannt a sech fir seng Dot entschëllegt. "Wat ech gemaach hunn, deet mir onheemlech Leed an ech muss all Dag domat liewen." Den haut 23 Joer ale Mann huet sech viru Geriicht zu 17-fachem Mord a 17 weidere Mordversich misste veräntwerten.

Déi fréier Parkland-Schülerin Emma Gonzales schwätzt um "March for our lives". / © afp

Doduerch, datt den Amokleefer seng Schold bekannt huet, fält d'Scholdfro viru Geriicht fort. Eng Jury muss awer nach iwwer d'Strofmooss entscheeden. A Florida kéint hien d'Doudesstrof kréien, op d'mannst kritt hien awer liewenslaange Prisong.

"Ech denken et ass Är Entscheedung, wou ech higinn, ob ech liewen oder stierwen, net d'Entscheedung vun der Jury", sot den Täter de Famillje vun den Affer viru Geriicht ënner Tréinen. Hie géing zanter der Dot ënner Albdreem leiden a kéint heiansdo net mat sech selwer liewen.