D'Pandemie gewënnt un Dynamik. A ville Länner klammen d'Covid-Zuelen nees, d'Spideeler fëlle sech an et gi vereenzelt nees méi streng Mesuren annoncéiert.

Polen mellt eng „Explosioun“ vun Infektiounen. D'Zuel vun den Neiinfektiounen hätt sech an enger Woch verduebelt, virdru war et eng Hausse vu 85 Prozent pro Woch. Eleng e Mëttwoch gouf et 5.559 Neiinfektiounen a 75 Leit sinn un de Suitte gestuerwen.

Dramatesch ass déi aktuell Situatioun och a Rumänien. De rumänesche Gesondheetssecteur kënnt net méi no, d'Hospitalisatioune klammen ëmmer weider. E Mëttwoch ware bannent 24 Stonne méi Mënschen un oder mam Coronavirus gestuerwen, wéi an der gesamter EU am selwechten Zäitraum: 574. An der Uniklinik hat een dowéinst zäitweis keng Plaz méi am Killraum vun der Läichenhal gehat. Eng Doktesch zu Bukarest huet d'Situatioun als "apokalyptesch" bezeechent. 1.799 Corona-Patiente ginn den Ament landeswäit intensivmedezinesch behandelt, et ginn awer offiziell just 1.668 Plazen op den Intensivstatiounen. 30 Patiente goufen an Ungarn geschéckt.

Lettland geet nees an e Lockdown. Et géifen ëmmer nach ze vill net-geimpfte Leit ginn, déi sech mam Virus infizéiere géifen an am Spidol stierwen, sou de Ministerpresident Krisjanis Karins. Vum 15. November u verhänkt d'Regierung deemno nees ëmfaassend Limitatiounen an e Couvre-feu. Domat soll d'Infektiounsketten ënnerbrach ginn an d'Iwwerlaaschtung vum Gesondheetswiese reduzéiert ginn. Schonn zanter dem 21. Oktober dierfen nëmme Butteker fir den deegleche Bedarf opmaachen. De Couvre-feu gëllt da vun 20 Auer bis 5 Auer an et dierf een d'Haus nëmme mat engem gudde Grond verloossen.

An Tschechien gouf et nees esou vill Neiinfektiounen, wéi fir d'lescht virun engem hallwe Joer. Och d'Zuel vun den Doudesaffer wier an d'Luucht gaangen, wéi och d'Hospitalisatiounen. Eng 620 Infizéierter wieren den Ament a Behandlung am Spidol, dorënner 100 op der Intensivstatioun. Domat hätt sech d'Zuel vu Corona-Patienten an de Spideeler bannent 2 Woche verduebelt.

Och a Russland ass d'Zuel vun den Neiinfektiounen an de leschten Deeg op en neien Héchstwäert geklommen. Och d'Zuel vun de Doudesfäll ass e Samschdeg nees eng éischte Kéier iwwer de Seuil vun 1.000 geklommen. Vum 1. November u wäerten dann nees méi streng Prozedure gräifen, zum Beispill gouf eng „aarbechtsfräi“ Woch decidéiert. Vum 30. Oktober bis de 7. November muss jiddereen, dee kann, doheem bleiwen. Just déi wichteg Servicer bleiwen erhalen.

De Buergermeeschter vu Moskau Sergej Sobjanin huet och eng éischte Kéier zanter dem Summer nei Aschränkungen verhaangen. Sämtlech Bierger iwwer 60 Joer, déi net geimpft sinn, musse vun e Méindeg u vun doheem aus schaffen. Firme sollen donieft nees eng Homeoffice-Quot vun op d'mannst 30 Prozent anhalen. Dës Mesurë gëlle bis Enn Februar. Bis Januar sollen och 80 Prozent vun all den Employéeë geimpft sinn. Bis ewell ware 60 Prozent gefrot.

En Dënschdeg goufe 94 Neiinfektiounen an Neiséiland gemellt, esou vill wéi nach ni virdrun zanter dem Ufank vun der Pandemie. De Rekord bis ewell louch bei 89 Fäll, dëst am Abrëll 2020.

Vun der Ministerpresidentin Jacinda Ardern war et den Opruff, d'Leit sollen doheem bleiwen, domat aneren d'Liewe retten a sech impfe loossen.

An England wiisst den Drock op d'Spideeler. Bal 1.000 Leit gi pro Dag ageliwwert an d'Infektioune klammen. Bei den Doudesfäll goufen en Dënschdeg mat 223 Fäll en neie Niveau wéi ze Lescht am Mäerz erreecht. Déi brittesch Regierung wëll den Ament d'Lockerungen awer net nees ophiewen.

An Däitschland gouf et bannent enger Woch 3.700 méi Neiinfektiounen. En Donneschdeg krut den RKI vun de Gesondheetsautoritéiten am Ganzen 16.077 nei Infektioune gemellt. Déi bundeswäit 7-Dages-Inzidenz ass och ëm 5 Punkten op 85,6 geklommen.

An Holland klammen de Moment nieft den Infektiounszuelen och d'Patientenzuelen an de Spideeler. An de vergaangene 7 Deeg sinn d'Neiinfektiounen ëm 44 Prozent am Verglach zur Woch virdru geklommen. Et goufe gutt 25.700 Fäll gemellt an d'Inzidenz läit bei 151. 48 Leit si gestuerwen, bal duebelt esou vill, wéi an der Woch virdrun.

Tëscht 10. a 16. Oktober gouf et an der Belsch 3.151 Neiinfektiounen an der Moyenne pro Dag. Dat ass eng Hausse vu ganze 50 Prozent par Rapport zur viregter Woch.

Och zu Lëtzebuerg, am Hibléck op de Wocheréckbléck vun der Santé, zitt d'Corona-Situatioun nees lues a lues un. Tëscht dem 11. a 17. Oktober goufen et genee 786 Neiinfektiounen, dat sinn der iwwer 100 méi, wéi d'Woch virdrun.