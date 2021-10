Fir sech op d'Demonstranten aus Polen virzebereeden, huet d'Police eng Rei Stroosse gespaart. Mee wourëm geet et an der Diskussioun iwwerhaapt?

D'Roserei vun de polnesche Grouwenaarbechter riicht sech géint den Europäesche Geriichtshaff. Op Demande vun Tschechien hat den EUGH mat Sëtz zu Lëtzebuerg Enn September Polen zu enger héijer Geldstrof verurteelt, well Warschau d'Kuelewierk Turow un der däitsch- tschechescher Grenz net, wéi virgeschriwwen, zou gemaach huet. All Dag wou hei weider Kuel ofgebaut gëtt, soll Polen eng hallef Millioun Euro u Strof an den EU-Budget bezuelen. Polen awer wëll net zou maachen an och net bezuelen.

Déi oppe Kueleminne vun Turow erstrecke sech iwwert en Areal vun zwee an engem hallwen Hektar. 8 Milliounen Tonne ginn all Joer hei erausgeholl. 32 Millioune Meter Kipp Buedem mussen duerfir all 12 Méint ofgedroe ginn. Direkt niewendrun ass d’Kuelekraaftwierk – eng CO2-Schleider wéi aus enger anerer Zäit; eng Struktur, an där all Versprieche vu Klimaschutz zu waarmer Loft gëtt. D’Wierk ass ënnert den 10 mat der schlechtster Klimabilanz an Europa, produzéiert awer 5% vun der Elektrizitéit vum Land.

De polnesche Premier Mateusz Morawiecki wiert sech: "D’Turow-Minn an d’Kraaftwierk zouzemaachen, géif fir Millioune Familljen a Polen de Verloscht vu Stroum bedeiten a vu Liewesqualitéit, a mir kënnen domatt net d’accord sinn."

Polen hält deemno fest u senger Dinosaurier-Infrastruktur am Dräilännereck, an der direkter Grenzregioun zu Tschechien an zu Däitschland. Däitschland erwëscht ënnert deene gängegste Wiederkonditiounen de meeschte Stëbs vun der Minn. Tschechien dogéint verdréchent lues a lues. D’Grondwaasser leeft of, mat all Meter wou Turow an d’Déift gedriwwe gëtt. D’Pëtzen an d’Quellen an der Regioun ginn näischt méi hir. Net ze schwätzen och do vun der massiver Belaaschtung duerch de sougenannte “Feinstaub”, de Kaméidi, d’Rësser an den Haiser, an der Liichtverschmotzung.

Polen ass duerfir no der Klo vun Tschechien vum EU-Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg dozou condamnéiert, fir all Dag wou Turow nach funktionéiert €500.000 Strof ze bezuelen.

Ville polnesche Familljen hir Zukunft hänkt un Turow. Mat de Fournisseuren dobäi gerechent geet Rieds vun 80.000 Aarbechtsplazen an enger Géigend, wou d’Awunner kaum Alternativen hunn. Quasi zäitgläich mat der Klo vun der EU géint Polen hat Warschau am Mee déi geplangte Lafzäit vum Wierk nach ëm 23 Joer bis 2044 verlängert.

Déi verbassen Zréckhalung vu Polen, fir aus der Kuel erauszeklammen, gëtt d’Land deier an et verspäert ëm den Zougrëff op d'EU-Finanzhëllef, op de sougenannte gréngen Transitiounsfong, eng gutt gefëllten Enveloppe fir d’Ëmstellung op erneierbar Energien.

