Grouss Opreegung en Donneschdeg den Owend méi spéit, nodeems bekannt gouf, dass déi 95 Joer al Queen huet missen an d'Spidol.

A Groussbritannien gëtt sech Suergen ëm d’Queen gemaach.

Déi huet des Woch eng Nuecht am Spidol musse verbréngen, huet de Buckingham-Palace en Donneschdeg den Owend confirméiert, an awer och gesot dass et der Monarchin nees gutt géif goen.

Ufanks der Woch hat déi mëttlerweil 95-Jähreg och eng Visitt a Nordirland mussen op Urode vun hiren Dokteren, ofsoen.