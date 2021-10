An engem russesche Wierk, ronn 200 Kilometer am Südosten vu Moskau, koum et zu enger Explosioun.

Nieft de 7 Doudesaffer, goufe 17 Leit blesséiert. 9 Persoune sinn nach vermësst. D'Ursaach vun der Explosioun ass bis elo net gekläert. Eng Gefor fir d'Populatioun géif et net ginn.