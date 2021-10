Rezent huet sech d'Zuel vun Neiinfektiounen an der Belsch verduebelt, wat dann och e Plus vu 35% bei den Hospitalisatioune mat sech bréngt.

Am Rapport vum belsche Corona-Commissaire Pedro Facon heescht et, dass et ganz kloer Ënnerscheeder gëtt tëscht Geimpften an Net-Geimpften. Tëscht dem 4. an 17. Oktober, huet ee bei de Persounen ënner 65 Joer Joer, tëscht 4 an 10 mol méi positiv Fäll bei net-geimpfte Persoune gehat, wéi bei geimpften. Dee Rapport variéiert, jee no Regioun an Alterskategorie.

Virun allem a Flandern ass d'Zuel vun net-geimpfte Patienten immens héich, dat bei Patienten am Alter tëscht 18 a 64 Joer, nämlech 10,8 mol méi, wéi geimpfte Patienten.

Tëscht dem 10. a 16. Oktober huet sech d'Zuel vun Neiinfektioune verduebelt, heescht et weider vum Pedro Facon. Eng Verdueblung vun den Neiinfektioune géif e Plus vu 35% bei den Hospitalisatioune mat sech bréngen. Virun der Impfcampagne huet een do nach vun 53% geschwat.

Aktuell gi ronn 17.000 Leit pro Woch eng 1. Kéier geimpft an der Belsch. Et misst een an deem Sënn weidermaachen. Weider ass et den Appell vum Pedro Facon, dass wann d'Leit sech krank fillen, se onbedéngt sollen doheem bleiwen an net solle schaffe goen, dat fir déi aner Leit ze schützen.