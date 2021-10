Fir d'Conclusioun vun engem Rapport vun der Kontrollinstanz vun de Prisongen an der Belsch gouf ënner anerem mat den Direktere vun de Prisonge geschwat.

Och vill Prisonéier, déi an dësen Isolatiounszelle souzen, goufe gehéiert. An do hunn d'Kontrolleuren deels schlëmm Temoignagen héieren, wéi zum Beispill vun engem Gefaangenen, dee keen anere Moyen fonnt huet fir sech eppes unzedoen, wéi sech mat Toilettëpabeier anzerullen.

Virop ënnersträicht de Rapport, deen deels desolaten Zoustand, an deem déi Zelle sinn. Dobäi geet rieds vun Zellen ouni Luucht, ouni genuch Loft a mat mëttelalterleche Better.

Dobäi kéim, dass elementar Rechter, wéi zum Beispill op ee Spadséiergang un der frëscher Loft pro Dag an deene meeschte Fäll net respektéiert ginn.

Laangfristeg sollen dës Isolatiounszellen ofgeschaaft ginn. Fir d'Situatioun bis dohin awer e bëssen ze verbesseren, liwwert de Rapport dann och eng Rei Recommandatioun fir déi Responsabel vun de belsche Prisongen.