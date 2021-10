An den USA huet e weidere fréiere Mataarbechter vu Facebook schwéier Virwërf géint dat soziaalt Netzwierk gemaach.

Dat schreift d'Washington Post. Genee wéi d'Whistleblowerin Frances Haugen, déi jo scho virum US-Senat géint Facebook ausgesot hat, schwätzt déi Persoun, déi anonym bleiwe wëll, dovun, dass Facebook d'Interête vum Betrib méi wichteg waren, wéi en anstännegen Ëmgang mat problemateschem Contenu.

Rieds geet hei zum Beispill vun der Fro, ob Russland sech iwwer Facebook an d'US-Presidentschaftswalen 2016 agemëscht huet. Deemools wier decidéiert ginn, dass een do net wéilt agräifen, fir kee Geld ze verléieren, esou de Whistleblower. Allgemeng hätten d'Facebook-Manager d'Lutte géint problematesch Contenue reegelméisseg behënnert, well se ënnert anerem gefaart hätten den deemolegen US-President Donald Trump rosen ze maachen.