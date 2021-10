Dat ëmstriddent Ofdreiwungsgesetz am Texas kann dem Ieweschte Geriichtshaff no fir den Ament a Kraaft bleiwen.

De Supreme Court huet e Freideg elo fir den 1. November eng Audienz iwwert d'Gesetz ugesat, dat all Avortement am Texas verbitt, wa bis en Häerzschlag beim ongebuerene Kand do ass. Dat ass ongeféier vun der sechster Schwangerschaftswoch un. Zanterhier gouf den Text ëmmer nees juristesch ugefecht.

D'Joe-Biden-Administratioun huet de Supreme Court gefrot, dat restriktiivt Gesetz direkt ausser Kraaft ze setzen, well et géint d'Verfassung verstéisst. Den amerikanesche Geriichtshaff hat 1973 an engem Grondsazurteel d'Recht op Ofdreiwunge verankert. Den Ament hunn déi konservativ Riichter eng Majoritéit am Supreme Court vu 6 zu 3.