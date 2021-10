De Matteo Salvini muss sech viru Geriicht veräntwerten, well hien am August 2019 e spuenescht Rettungsschëff mat Flüchtlingen net an en Hafe gelooss hat.

De Parquet reprochéiert dem Chef vun der rechter Lega-Partei ënnert anerem Amtsmëssbrauch an Fräiheetsentzuch. De Matteo Salvini riskéiert eng Prisongsstrof vu 15 Joer.

D'Rettungsschëff "Open Arms" hat am August virun zwee Joer am Ganzen méi wéi 160 Mënschen am Mëttelmier gerett a gouf dru gehënnert, fir op Lampedusa an en Hafen ze fueren. Déi sanitär Lag huet sech ëmmer méi u Bord zougespëtzt an et koum zu Tensiounen. Et sinn och ëmmer nees verzweiwelt Leit vum Schëff gesprongen, fir ze probéieren u Land ze schwammen. Um Enn huet de Parquet decidéiert, d'"Open Arms" ze beschlagnamen. Dat huet schlussendlech dozou gefouert, datt de Rescht vun de Migranten u Land konnt kommen.