An der Nuecht op e Samschdeg koum et zu Reisbach am Landkrees Dingolfing-Landau zu engem tragesche Feier an engem Appartement.

Wéi déi lokal Police matgedeelt huet, war d'Feier géint 2 Auer an der Nuecht ausgebrach. 4 Mënsche hunn hiert Liewe verluer. Et handelt sech ëm 3 Fraen am Alter vun 78, 55 an 20 Joer. Déi jonk Fra war am 7. Mount schwanger, sou e Porte-parole vun der Police. Op d'mannst 23 weider Persoune goufe blesséiert, dorënner 2 Pompjeeën. 3 Blesséierter hu missen an e Spidol bruecht ginn. Vill Leit hu missen iwwer eng Dréileeder gerett ginn. Den Asaz huet wäit bis an d'Moiesstonnen era gedauert. Eng 250 Rettungsleit waren am Asaz. D'Haus ass net méi bewunnbar. Wéi et zum tragesche Brand koum, ass nach komplett onkloer. Dat sollen Ermëttlunge klären.