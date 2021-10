Den Dairo Antonio Usuga, bekannt als Otoniel, ass de Kapp vum sougenannte Golfclan an him gi Mord, Erpressung, Entféierung an Drogenhandel virgehäit.

D'USA haten eng Belounung vun ëmgerechent ronn 4,3 Milliounen Euro op d'Verhaftung vum 50 Joer ale Mann ausgesat. An och déi kolumbianesch Regierung hat ëmgerechent ronn 690.000 Euro u Belounung versprach fir Leit, déi Informatiounen doriwwer hunn, wou de Mann sech verstoppt. De kolumbianesche President huet d'Verhaftung vum Otoniel op der Tëlee annoncéiert a vum gréisste Coup géint den Drogenhandel zanter der Verhaftung vum Pablo Escobar an de 90er Jore geschwat. De Golfclan gëllt als déi mächtegst kriminell Organisatioun vum Land, schwéier arméiert an immens geféierlech.