De Film-Revolver, deen den déidleche Schoss op d'Kamerafra ausgeléist hat, war duerch 2 Hänn gaangen, ier den US-Acteur Alec Baldwin e krut.

Et war den Job vun der Waffemeeschterin Hannah Gutierrez-Reed an dem Regieassistent Dave Halls, ze préiwen, ob de Requisite-Revolver geluede war oder net. A genee do ass eng schif gaangen. Besonnesch prekär: An engem Podcast hat d'Hannah Gutierrez-Reed nach virun den Dréiaarbechten ausgesot, Zweiwel ze hunn, ob si déi richteg wier fir dës Aarbecht.

De Western-Film "Rust", deen de Joel Souza zesumme mam Alec Baldwin a Mexiko dréit, ass den zweete Set, an deem déi 24 Joer jonk Gutierrez-Red als Waffemeeschterin geschafft huet. Eng éischte Kéier hat si dee Posten bei den Dréiaarbechten zu "The Old Way", e Western mam Nicolas Cage. Dat war nëmmen e puer Wochen, nodeems si vum Baldwin engagéiert gouf.

Hire Papp, den Thell Reed, war scho Waffemeeschter a Revolver-Expert an huet ënner anerem fir Filmer wéi "Django Unchained" matgewierkt.

Um Set vu "Rust" wier et ëmmer nees zu Problemer wéinst der Waffesécherheet komm, wéi "Los Angeles Times" bericht hat. En Donneschdeg hätt de Film-Revolver zweemol geschoss, ouni dass dem Alec Baldwn säi Stuntdouble den Ofzuch gedréckt hätt. D'Crew, déi den Dag virdru fir d'Preparatiounen zoustänneg war, hat sech iwwer ze laang Schaffzäiten an e schlechte Logement beschwéiert. E Freideg de Moien hätte si aus Protest de Set verlooss. Si goufen duerch aner Leit ersat.

Um Dag vun den déidleche Schëss hätt d'Hannah Gutierrez-Reed 3 Film-Revolvere preparéiert. De Regieassistent Dave Halls huet dem Baldwin een dovu ginn. Hien hätt zu deem Zäitpunkt net gewosst, dass e mat schaarfer Munitioun geluede war. Dat geet aus dem Ermëttlungsbericht ervir. De Regieassistent, dee scho mat Film-Waffen ze dinn hat, hätt dem Baldwin "Cold Gun" zougeruff, en Zeechen, dass keng Munitioun an der Waff ass. Sekonne méi spéit huet de Schauspiller ofgedréckt an huet d'Kamerafra Halyna Hutchins an d'Broscht getraff, de Regisseur Joel Souza, deen hannert hir stoung, an d'Schëller.

D'Dréibuch-Autorin Mamie Mitchell hätt den Noutruff gewielt. Op Opnamen, déi e Samschdeg verëffentlecht goufen, wier ze héieren, dass si wärend dem Uruff mat der Film-Crew gestridden huet. Si hätt eng Persoun ugejaut: "Hie sollt d'Waff checken. Hien ass verantwortlech!" En Numm wier dobäi net gefall, awer beim "hien" handelt et sech wuel ëm den Dave Halls.

D'Halyna Hutchins ass am Helikopter um Wee an d'Spidol gestuerwen. De Joel Souza huet blesséiert iwwerlieft.