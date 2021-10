De belsche Premier wëll iwwert déi aktuell sanitär Situatioun vum Land schwätzen. Dat huet eng Porte-Parole e Sonndeg annoncéiert.

Et géif ënnert anerem dorëms goen, ze decidéieren, ob eventuell op méi Plazen dobannen eng Maskeflicht soll agefouert ginn. Dem Premier no wier kloer, dass ee – mat den aktuellen Zuele vu Corona-Neiinfektiounen – weider immens virsiichteg misst sinn. Dowéinst géif dann och e Méindeg mat Experten an op Basis vu wëssenschaftlechen Avisen, iwwert d'Maskeflicht diskutéiert ginn.

Et géif awer net dorëms goen, iergend e Secteur erëm zouzemaachen, esou nach den de Croo.

Wéi a villen aneren europäesche Länner, sinn d'Zuele vun den Neiinfektiounen elo am Hierscht erëm am gaange mat klammen. An obscho méi wéi 8,5 Millioune Belsch komplett géint Covid-19 geimpft sinn, misst een an den nächste Wochen a Méint ganz gutt oppassen a virsiichteg bleiwen.