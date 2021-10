D'Partei steet un der Spëtzt vu massiven anti-franséischen Maniffen am Land.

Bei Zesummestéiss tëscht Unhänger vun enger verbuedener islamistescher Partei an der Police am Pakistan sinn zisch Persounen ëm d'Liewe komm an honnerte blesséiert ginn. Et ass schonn den zweeten Dag hannerteneen datt et zu Onrouen op de Stroossen kënnt.

D'Demonstrante fuerderen datt de franséischen Ambassadeur ausgewise gëtt an de Chef vun hirer Partei aus dem Prisong fräi gelooss gëtt. D'pakistanesch Regierung huet déi sougenannten TLP Partei als terroristesch Vereenegung agestuuft a verbueden.

D'Partei steet un der Spëtzt vu massiven anti-franséische Maniffen. Ausléiser waren Aussoe vum President Macron zejoert zur Meenungsfräiheet a Verëffentlechung vu Mohammed-Karikaturen.