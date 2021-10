E Mann war jo deemools duerch d'Foussgängerzon gerannt an hat geziilt Mënschen ugestouss.

Bal ee Joer no der Amok-Faart zu Treier gëtt et en sechst Doudesaffer. En deemools schwéier blesséierte 77 Joer ale Mann ass e Freideg gestuerwen. Seng Fra war deemools den 1. Dezember zejoert bei der Attack ëm d'Liewe komm.

De Mann war laang an der Klinik an eréischt rezent aus der Reha heem komm. E Puer Deeg drop hat en allerdéngs e Réckfall an ass op en neits hospitaliséiert ginn. Vun de Suitte konnt en sech net erhuelen.

Bei der Amok-Faart waren deemools 5 Mënschen ëm d'Liewe komm an zisch blesséiert ginn. E Mann war duerch d'Foussgängerzon gerannt an geziilt Mënschen ugestouss.