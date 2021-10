No wochelaange Spannungen tëscht dem Militär an der ziviller Iwwergangsregierung goufen elo e puer Regierungsmembere festgeholl.

Och de Ministerpresident gouf ënner Hausarrest gestallt. Eng net identifizéiert militäresch Unitéit huet säin Haus belagert, mellt de Sender Al Hadath TV a berifft sech op anonym Quellen. Familljemembere vum Hamdok hunn der Noriichtenagence Reuters géintiwwer gemellt, Unitéiten hätten d'Haus vum Hamdok sengem Medieberoder gestiermt an den Hamdok do an de fréie Moiesstonne festgeholl. Och aner Membere vun der Regierung wiere festgeholl ginn, dëst an hiren eegenen Haiser.

Gewerkschaften am Sudan hu schonn zu Protester géint dee Putsch opgeruff. D'Arméi huet den Internet an den Telefon blockéiert an déi wichtegst Stroosse fir an d'Haaptstad Khartum era gespaart.