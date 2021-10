Déi 55 Joer al Mäerderin gouf mat hirem Mann an engem Hotel an der Dominikanescher Republik fonnt.

Déi 55 Joer al Fra war de 14. Oktober no engem Congé pénal net méi an de Prisong zeréckkomm. D'Police huet direkt mat der Sich ugefaangen a probéiert, hire Fluchtwee nozevollzéien.

De leschten Donneschdeg konnt Interpol d'Fra schliisslech an engem Hotel zu Punta Cana an der Dominikanescher Republik lokaliséieren a festhuelen. Si war mat hirem Mann do. Nodeems si vum Bundeskriminalamt an Interpol Santo Domingo festgeholl gouf, ass si zanter Sonndeg nees an Däitschland.

D'Fra huet 2006 ee Bekannten am Saarland dozou ugestëft, hiren Ex-Mann ëmzebréngen. Dofir gouf si ee Joer méi spéit zu liewenslaangem Prisong wéinst gemeinschaftlechem Mord verurteelt.