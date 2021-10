D'Amokfaart vun Tréier ass elo geschwënn ee Joer hier, mee de Freideg ass ee weidert Affer gestuerwen.

Ob den Doud vun dem 77 Joer ale Mann, deem seng 73 Joer al Fra bei der Amokfaart iwwerrannt gouf, an Zesummenhang mat der Dot steet, soll elo an enger Obduktioun gekläert ginn. Dat wäert och en Afloss op de Prozess hunn, deen den Ament géint deen 52 Joer ale presuméierten Täter leeft. An deem Fall misst ee Fall vu versichtem Mord a Mord ëmgewandelt ginn.

De kierzlech verstuerwene Mann hat no der Amokfaart Méint laang an der Klinik ëm d'Iwwerliewe gekämpft. Hie war eréischt kuerz aus der Reha eraus, ier sech säin Zoustand nees verschlechtert huet. Säi gréisste Wonsch wier et gewiescht, nach op senger Fra hirem Begriefnes kënnen derbäi ze sinn, sot den Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Den 1. Dezember 2020 si bei der Amokfaart am Stadzentrum vun Tréier fënnef Mënsche gestuerwen an eng sëllege Leit schwéier blesséiert ginn.