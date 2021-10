E Chauffeur huet de Méindeg een zolitte Schock erlieft, wéi hie mat sengem Auto vun der Fär an d'Musel gefall ass.

De Méindegmoien géint 10.30 Auer koum et bei der Fär zur Uewerbëlleg zu engem Accident. En Chauffeur wollt säin Elektroauto op der Fär an déi richteg Parkpositioun bréngen, wéi hien aus nach net bekannte Grënn duerch Ofspärung gebrach ass, an an déi ronn 4 Grad waarm Musel gefall ass.

Den Auto - mam Automobilist nach mat dran - ass ronn 20 Meter vun der Fär fortgedrift. D'Personal vun der Santa Maria II huet allerdéngs séier reagéiert an ass zeréck bei den Auto gefuer, fir de Chauffeur aus senger mësslecher Lag ze befreien.

Mat der Hëllef vun anere Gäscht op der Fär konnt sech de Mann schliisslech duerch d'Bäifuererfënster aus sengem ënnergoende Gefier ze retten an en op d'Fär ze zéien. Hie blouf ouni Blessuren, mee huet ee Schock dervu gedroen. Och ee Lëtzebuerger, e fréieren Pompjee, war un der improviséierter Rettungsaktioun bedeelegt.

D'Secouristen hunn den Auto duerno aus der Musel gebuergen. Den Asaz huet ronn zwou Stonne gedauert. Duerno konnt d'Fär hire Betrib nees ophuelen. Nieft ronn 35 Pompjeeën aus Konz an Uewerbëlleg war ënnert anerem och d'Waasserschutzpolizei aus Tréier op der Plaz.