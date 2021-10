Nom déidleche Schoss vum Hollywood-Star Alec Baldwin op eng Kamerafra sinn nei Detailer zum Ongléck public gemaach ginn.

Den US-Sender NBC berifft sech op d'Aussoe vum Regisseur Joel Souza bei der Police, dass de Schauspiller bei de Prouwe fir eng Filmzeen an enger Kierch mat engem Requisite-Revolver direkt op eng Kamera geziilt huet. Wéi dësen ofdréckt huet, ass d'Kamerafra Halyna Hutchins déidlech getraff ginn.

Eegenen Aussoen no stoung de Regisseur hannert der Kamerafra, fir hir iwwer d'Schëller ze kucken, wéi de Schoss gefall ass. Doropshin huet d'Halyna Hutchins iwwer Péng am Bauchberäich geklot an ass zesummegebrach. Och de Joel Souza gouf un der Schëller blesséiert.

En anere Kameramann huet ausgesot, dass de Virfall net op Film festgehale ginn ass, well sech d'Crew nach op d'Zeen virbereet huet.