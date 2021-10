An den USA ginn et erëm méi passionéiert Diskussiounen iwwert d’Meenungsfräiheet an Diskriminéierung.

De schwaarze Komiker Dave Chappelle gouf vun der Transgender-Communautéit ferm kritiséiert wéinst senger neier Serie op Netflix, an där hien notamment sot, datt "Geschlechter e Fakt" wieren an d’LGBTQ-Communautéit wier "ze vill empfindlech". No Protester d’lescht Woch sot den Dave Chappelle, hie wier méi ewéi oppen, d’Vertrieder vun der Communautéit ze gesinn. Par Konter géing hien net convoquéiert ginn. Hie géing sech net "cancellen" loossen.