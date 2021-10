D'26 Joer al Fra an d'ongebuerent Kand koumen mat schroe Blessuren an d'Spidol, wou si dunn awer allebéid verscheet sinn.

D'Fra war an der Nuecht op en Dënschdeg tëscht Schaffhausen a Völklingen mat hirem Won frontal an e Linnebus gerannt. si war aus nach ongekläerter Ursaach op der lénker Säit vun der Fuerbunn ofkomm a krut do de Bus ze paken, dee grad entgéintkoum. De Chauffer vum Bus gouf uerg verwonnt - vun den 8 Passagéier am Bus goufen der 2 blesséiert. De Parquet Saarbrécken huet Ermëttlungen ugeuerdent.