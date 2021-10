De Cannabis-Fournisseur Cantourge gouf 2019 zu Berlin gegrënnt an ass an der Medezin spezialiséiert.

D'nächst Joer wëll Cantourage op d'Bourse goen, uviséiert ass den éischte Quartal, sou de Matgrënner Florian Holzapfel an engem Interview mat der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". D'Firma gouf mat engem dräistellege Milliounen-Euro-Betrag bewäert.

Cantourage ass op Cannabis an der Medezin spezialiséiert an zanter Mëtt d'lescht Joer um Maart.

Mat dëser Decisioun gi virun allem Debatten iwwer eng generell Liberaliséierung a verschiddene Länner nei ugereegt. Et kéint ee sech nämlech och e Geschäftsfeld "fir de Fräizäitberäich" virstellen, sou nach de Cantourage-Matgrënner:

"D'Firma steet dofir, Cannabis Patienten unzebidden, awer och anere Mënschen, déi e konsuméiere wëllen, soulaang dat legal méiglech ass".

Mat de Pläng fir op d'Bourse wier ee schonn zimmlech wäit, seet ee vun de Geranten, de Philip Schetter. Et wier een nach am Gaang ze kucken, wéi eng Plaz op der Bourse am beschten ass. Konkret goufen d'USA, Kanada a Groussbritannien genannt. Däitschland géif bei den Iwwerleeungen eng niewesächlech Roll spillen.

Den Ëmsaz huet dëst Joer e Milliounebetrag an der Gréisstenuerdnung tëscht een- an zweestelleg erreecht - ëm déi 9 Milliounen Euro. Dat géif an déi richteg Richtung goen, decisiv fir Investisseuren si jo Aussiichten. Den Ëmsaz soll sech an den nächste Joren nach vervillfachen, am Joer 2022 ëm de "Facteur 3 bis 4".

An Däitschland ass Cannabis an der Medezin zanter 2017 zougelooss, virun allem géint d'Péng. Eng méiglech Legaliséierung ass ee vun den Haapttheme vun den neien Ampel-Parteien.

Zu Lëtzebuerg gouf annoncéiert, dass den Ubau vu Cannabis, méi genee 4 Planze pro Stot erlaabt ginn. Wann ee manner ewéi 3 Gramm bei sech huet, gëtt eng Procédure allegée agefouert. Un enger Legaliséierung mat staatlechem Ubau géing awer weider geschafft ginn, sou d'Justizministesch Sam Tanson.