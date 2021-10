En Dënschdeg de Moien um 11 Auer huet déi éischt Sëtzung vum nei gewielten däitsche Bundestag traditionell mam Gong ugefaangen.

Neie Bundestag / Reportage: Annick Goerens

Et ass déi 20. Legislaturperiod vun der Bundesrepublik an de Wolfgang Schäuble huet als sougenannten Alterspresident dann och direkt zu Ufank d'Wuert kritt, mat awer virdrun engem klengen Intermezzo vun der AfD.

D‘AfD wollt nämlech déi ursprénglech Traditioun vum Alterspresident behalen, dat wär dann effektiv den eelste Member am Parlament, deen d'Wuert géing kréien. 2013 gouf dat awer geännert, et ass net méi den eelsten, mä den Déngscht-eelsten. Dorunner stéiert sech awer eng AfD, déi soss nämlech den Alexander Gauland mat 80 Joer hätt kéinten designéieren. Dës Ausso vum AfD-Deputéierten Bernd Baumann huet nawell fir gréisser Opreegung gesuergt.



"In fast zwei Jahrhunderten hat nur ein Parlament es gewagt mit dieser Tradition zu brechen. Das war - man muss es deutlich sagen - 1933 nach der Machtergreifung mit einem Presidenten Hermann Göring. Soll das ihr Vorbild sein?"



Dorop äntwert den CDU-Deputéierten Michael Grosse-Brömer:



"Lieber Herr Baumann, nur weil sie Herr Gauland vorgeschlagen haben, der das dunkelste Kapitel unserer Geschichte als Fliegenschiss bezeichnet, der hat sich schon dadurch qualifiziert hier jemals als Alterspresident aufzutreten."



Domadder konnt dunn de Wolfgang Schäuble d'Sëtzung offiziell lancéieren. E Bundestag ënnert enger neier Presidence: d'SPD, als stäerkst Fraktioun huet d'Bärbel Bas fir dat zweethéchsten Amt nominéiert. No 23 Joer mol nees eng Kéier eng Fra als Parlamentspresidentin. Déi 53 Joer al SPD-Politikerin krut eng breet Majoritéit.

E Bundestag, deen iwwregens och sou voll an och sou jonk a weiblech ass wéi nach ni. 736 Deputéiert – 256 Fraen, 480 Männer, een Duerchschnëttsalter vu 47,5 Joer. Den Undeel vun ënner 30-Järegen ass vun 2 op 7 Prozent geklommen. Déi jéngst Deputéiert huet 23 Joer, d'Emilia Fester vun de Gréngen.