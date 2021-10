Déi vu der Junta am Myanmar entmuechte Politikerin huet an hirem eegene Prozess virun engem Militärgeriicht déi éischte Kéier ausgesot.

Viru Geriicht an der Haaptstad Naypyidaw huet si, no Informatioune vun der Noriichtenagence AFP, hir Ausso perséinlech gemaach. Den Inhalt vun der Ausso gëtt viraussiichtlech d'nächst Woch nach inhaltlech vum Geriicht iwwerpréift.

D'Militär hat ufanks Februar d'Muecht am Myanmar iwwerholl an déi bis dato amtéierend De-facto-Regierungschefin Suu Kyi ënner Hausarrest gestallt. Si ass doropshi mat enger Rei strofrechtlechen Uschëllegunge confrontéiert ginn. Ënner anerem gëtt der Politikerin, déi zweemol de Friddensnobelpräis iwwerreecht krut, Provokatioun virgeworf. Si hat am Februar de Putsch ëffentlech kritiséiert.

Zanter Mëtt Juni steet si wéinst dësen a weideren Uschëllegungen viru Geriicht. Am September hat d'Suu Kyi op net schëlleg plädéiert. Journaliste si vum Prozess ausgeschloss an d'Junta huet dem Affekot vum Suu Kyi verbueden, Informatiounen iwwert de Prozess un déi auslännesch a lokal Medien erauszeginn.

2020 hat d'Partei vum Suu Kyi eng kloer Victoire bei de Wale gefeiert. D'Militär huet de Muechtwiessel wéinst engem vermuttleche Walbedruch erkläert. Zanter dem Putsch ass d'Junta massive Protester ausgesat. Bei Demonstratioune géint d'Arméi sinn no Informatioune vu lokalen Aktiviste méi wéi 1.100 Léit ëmkomm. D'Junta schwätzt allerdéngs vun däitlech manner Affer.