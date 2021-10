Nom Putsch am Sudan gëtt de Ministerpresident vun der Iwwergangsregierung am Haus vum Arméischef festgehalen.

Den ieweschte Generol vum nordafrikanesche Land, Abdel Fattah al-Burhan, huet um Dënschdeg ëffentlech matgedeelt, dass hie Minister a Politiker festgeholl huet a bei sech doheem géing halen. Wann d'Kris sech berouegt hätt, géing hien de Regierungschef Hamdok "bei gudder Gesondheet" nees fräiloossen.

E Méindeg hat de Generol op der Staatstëlee d'Iwwergangsregierung souwéi de souveräne Iwwergangsrot fir opgeléist erkläert. Bis op Weideres huet hien den Noutstand ausgeruff an d'Reformatioun vun der Regierung mat "kompetente Persounen" ugekënnegt.

D'Unhänger vum Hamdok hunn d'Militär opgefuerdert, de Ministerpresident, seng Fra souwéi de Minister vun der Iwwergangsregierung a seng zivil Membere vum souveräne Iwwergangsrot direkt fräizeloossen.

Schonn am Virfeld haten d'USA, als wichtegen Ënnerstëtzer vum Iwwergangsprozess am Land, de Militärputsch schaarf kritiséiert an de Wee zeréck zu enger ziviller Regierung gefuerdert. D'EU, d'Afrikanesch Unioun an déi Arabesch Liga weise sech besuergt.

Zu Khartum an an anere Stied vum Land huet d'Bevëlkerung en Dënschdeg géint d'Ofsetzung vun der Regierung protestéiert. Dobäi hu Sécherheetsbeamte mat schaarfer Munitioun op d'Léit geschoss. 4 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm, weider 80 Persoune goufe verwonnt. Den UN-Sécherheetsrot hat fir en Dënschdeg eng Krisesëtzung iwwert d'Lag am Sudan virgesinn.