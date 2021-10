Fir de verongléckte Chauffeur war et de Méindeg ee Gléck, datt och ee pensionéierte Beruffspompjee op der Sankta Maria II war.

Nach bis de 6 November ass Streck tëschent Wellen an Temmels op der däitscher Säit vun der Musel gespaart. Dat ass de Grond, firwat am Moment vill Leit vun der Fär, déi tëschent Uewerbëlleg a Waasserbëlleg hin an hier fiert, profitéieren.

Ma de Méindeg ass och d’Fär eng Zäit net gefuer. Dat, well een Auto vun der Fär erof an d’Musel gefuer ass. E bësschen erféiert ware sécher all déi Bedeelegt, wou et op ee Mol gutt geknuppt huet. Den Auto huet d’Barrière duerchbrach, déi un sech geduecht ass, fir Gefierer drun ze hënneren, ze no Richtung Waasser ze fueren.

Gléck am Ongléck hat de Chauffeur vum Elektroauto, well den Här, deen deen Dag fir d’Kees op der Sankta Maria 2 responsabel war, ass pensionéierte Beruffspompjee. Den Alain Biver wousst genau, wat een an esou Situatioune muss maachen.

Den Alain Biver huet sech direkt prett gemaach fir an d’Waasser ze sprangen, mee esou wäit ass et net komm. Den Auto ass e bëssche geschwommen. Dat huet dem Kapitän vun der Sankta Maria 2 Zäit ginn, fir zeréck bei d’Onglécksplaz ze manövréieren an dem Chauffeur vum Auto zur Hëllef ze kommen. Gléck war och, dass een d’Fënster nach konnt erofloossen. Esou konnten den Alain Biver an déi aner Passagéier de Mann awer aus dem Auto zéien.

Ee Schock, naass Féiss a gréissere Materialschued um Auto ass dat, wat dem Chauffeur deen Dag bliwwen ass.

Firwat de Mann mat sengem Auto op der Fär Gas ginn huet an esou an d’Musel geroden ass, dat ass net gewosst. Mee et kann ee sécher sinn, dass duerch dem Alain Biver säi Courage Schlëmmeres verhënnert konnt ginn.