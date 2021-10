Et géif ee sech eescht Suerge maachen, esou heescht et vum US-Ausseministère.

Et wier ee kloer géint den Ausbau vun de Citéen an den occupéierte Palestinensergebidder. Dat géif fir Spannunge suergen an d'Beméiunge fir eng Zwee-Staate-Léisung torpedéieren.

Virun e puer Deeg eréischt hat déi israelesch Regierung hire Feu vert ginn, fir dausende weider israelesch Wunnengen am Westjordanland ze bauen.