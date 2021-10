Et wier déi éischt vun där Zort, déi méi wéi 1 Millioun Mënschen beienee géif betreffen.

Dat schreift d’Mënscherechts-Organisatioun an engem Rapport, deen an der Nuecht op e Mëttwoch publizéiert gouf. Zanter November zejoert hätt et am Süde vum Inselstaat net méi gereent.

Well d’Majoritéit vun den 3,5 Milliounen Awunner an där Regioun awer vun der Landwirtschaft ofhängeg ass, gi Liewensmëttel extrem knapp. En Drëttel vun de Leit si chronesch ënnererniert.

Amnesty erhofft sech dohier Beschlëss op der Cop26, déi och konkret de fragille Leit a schlëmme Klimazonen ze gutt kommen.