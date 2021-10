Zanter iwwer 2 Joer sëtzt hien elo schonn an engem brittesche Prisong, mä gëtt bis ewell net un Amerika ausgeliwwert.

Déi hätten dat awer gär, well hien do wéinst Spionage-Reprochë bis zu 175 Joer Prisong riskéiert. An den Ae vun den US-Autoritéiten hätt hien zesumme mat der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimt Material vun US-Militär-Asätz am Irak an am Afghanistan geklaut an du publizéiert. Hien selwer a seng Supporter gesinn dat als journalistesch Aarbecht, déi Krichsverbriechen opgedeckt huet.