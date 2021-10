Déi jonk Fra, déi zu Düsseldorf lieft, war mam Vëlo ënnerwee, wéi et zum Accident koum.

Eng 72 Joer al Automobilistin ass der Police no op en Enn vun engem Stau an der Haroldstraße opgefuer, nodeems si an d'Strooss ofgebéit ass, an de Stau awer ze spéit erkannt huet. Fir net an de leschten Auto vum Stau ze rennen, ass d'Mercedes-Fuererin no riets op de Vëloswee ausgewach. Hei krut si déi jonk Cyclistin aus Lëtzebuerg ze paken, déi duerch den Impakt op d'Fuerbunn geschleidert an dono nach vun der 72 Joer aler Automobilistin iwwerrannt gouf.

Wéi lokal Medie mellen, wier déi jonk Fra, déi de Lëtzebuerger Pass huet, nach op der Plaz un hiren uerge Blessure gestuerwen. Donieft gouf och nach en aneren Auto beschiedegt, déi 72 Joer Automobilistin blouf onverletzt.

Den Allgemengen Däitsche Vëlos-Club (ADFC) huet sech dann och schonn zu Wuert gemellt. Déi Kräizung tëscht der Haroldstraße an dem Schwanenmarkt, wou den Accident geschitt ass, bezeechne si als "eng vu villen Horror-Kräizungen zu Düsseldorf".