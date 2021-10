De Mëttwoch ginn et op enger Pressekonferenz méi Detailer zu dem Accident, bei deem den Alec Baldwin aus Versinn eng Kamerafra erschoss huet.

Ronn eng Woch no den déidleche Schëss um Set vun "Rust", bei deem de Filmstar Alec Baldwin aus Versinn d'Kamerafra Halyna Hutchins erschoss huet, wëllen d'Autoritéiten e Mëttwoch zu Santa Fe am US-Bundesstaat New Mexiko eng Pressekonferenz ginn. Do sollen et méi Detailer zum Virfall ginn.

Et ginn Hiweiser, datt d'Sécherheetsvirkéierungen um Set ze lax waren. Déi Waff, duerch déi deen déidleche Schoss gefall ass, wier keng Requisitewaff gewiescht, mee eng antik, echt Waff. De Moment sti ballistesch Ënnersichungen am Zentrum vun den Ermëttlungen. D'Procureure Mary Carmack-Altwies sot an engem Interview mat der New York Times, eng Uklo an deem Fall wier méiglech: "Mir hunn nach näischt ausgeschloss."