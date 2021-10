Dat huet de Chef-Negociateur Bagheri via Twitter confirméiert. E geneeën Datum géif et nach net ginn, mä nach virun Enn November soll et weidergoen.

Den Iran hat d’Verhandlungen gestoppt, nodeems den Ex-US-President Trump den Atom-Accord eesäiteg opgeléist hat. Den aktuelle President Biden huet signaliséiert, dass hie grondsäztzlech bereet wier, den Accord nees gëllen ze loossen. Haaptziil ass et jo, ze verhënneren, dass den Iran eng Atombomm ka bauen, gläichzäiteg Atom-Energie awer fir d’Stroum-Produktioun kann notzen.