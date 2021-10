Belsch a Lëtzebuerger Piloten hunn zesumme Mëtt August am Kader vun der Operatioun 'Red Kite' iwwer 1.400 Mënschen aus Kabul an der Urgence evakuéiert.

2001 haten d'Belsch a Lëtzebuerg en Accord ënnerschriwwen, fir zesummen 8 Transportfliger vun der neister Generatioun ze bedreiwen. De Lëtzebuerger A400M ass zanter Enn 2020 am Asaz. 5 Lëtzebuerger Piloten an zwee Loadmaster sinn den Ament zu Melsbroek bei Bréissel stationéiert.

Fir d'Equipagen vum 15. Transport Wing geet en intensiivt Joer op en Enn. Nieft den alldeegleche Missiounen vum Transport vun Truppen a Material, dem Training vu Parachutisten, awer och humanitär Missiounen hunn dëst Joer medezinesch Evakuatiounen am Kader vum Covid-19 an den Afghanistan-Asaz Piloten, Loadmaster an Techniker viru grouss Erausfuerderunge gestallt.

"Mir hu reegelméisseg, datt mer op net befestegte Piste lande ginn. Op kuerz Pisten. An Zone ginn, wou eng Menace fir de Fliger besteet. Wou Bierger sinn. Wou et an der Nuecht ass. Wou keng Luuchte sinn. De 'Red Kite' war alles zesummen. Dat war do, wou mer ons an de Fliger bewisen hunn, dat mer wierklech dat kënne gebrauchen, wat mer trainéieren", sou de Lëtzebuerger Pilot.

"Et war de Summum vun allem"

De Pilot, deem säin Numm mer aus Diskretiounsgrënn net nennen, huet mam Lëtzebuerger A400 M Truppen a Material fir d'Operatioun an de Pakistan geflunn. Wärend der Missioun 'Red Kite' waren 313 Militär a 6 Belsch a Lëtzebuerger Fliger am Asaz. Grad op engem Ament, wou de 15. Wing vun den historeschen C130 op déi modern A400M iwwerwiesselt. Mëtten an där Phase goufen d'Evakuatiouns-Flich ronn 40 Minutte vun Islamabad op Kabul nach mat den C130 de 'Bonne à tout faire' geflunn.

"Am Ament, wou mer iwwer d'Gënz waren, ass et lassgaangen. Mir si mat deem Fliger um Maximum vun de Performance geflunn. Et sinn héich Bierger do. Et ass waarm. De Flughafen läit ganz héich. Mir hu vill Chargement u Bord gehat. An da kënnt och nach d'Menace vum Buedem. All Mënsch huet do um Maximum gefreit, fir dat mer dat konnte sou sécher wéi méiglech ofschléissen. "

22 Mol sinn d'belsch C130 vum Pakistan an den Afghanistan hin an hier geflunn. Dat goung physesch un d'Substanz, awer och déi psychesch Belaaschtung war extreem.

"Wärend der Operatioun huet jiddereen op 200% gedréint an do war och keng Zäit, fir Froen ze stellen oder fir iwwer Gefiller ze schwätzen. Wou d'Missioun bis fäerdeg war, huet ee gemierkt, datt et eng enorm Belaaschtung war. Souwuel psychologesch wéi och just duerch e Mangel u Schlof an ze vill schaffen. Dat ass gutt opgefaange ginn, an deem belsch Psychologe sou séier wei méiglech an de Pakistan selwer koumen. Fir do den éischten Debriefing ze maachen."

Nach e puer méi kleng Missiounen an d'C130 ginn an d'Pensioun. Schaff-Päerd, déi zanter iwwer 45 Joer kee vun de groussen Asätz vun der belscher Arméi verpasst hunn. Vum Kongo, iwwert de Sudan, bis den Afghanistan. De Relais iwwerhuelen d'A400M. 7 Belsch an eng Lëtzebuerger Maschinn.

"Bal zwee Méint no der Operatioun kënne mer elo behaapten, datt mer scho vill méi wäit mam A400M sinn. Zum Beispill wat d'Flares ubelaangt. E Système de Défense, wa Rakéiten op de Fliger geschoss ginn. Deen ass getest ginn. Deen ass approuvéiert. Dat Material ass elo do. Mir sinn och d'lescht Woch aus engem Exercice komm, wou mer zwou Wochen taktesch geflu sinn. Wann dëst Joer fäerdeg ass, da si mer prett fir all d'Aufgaben vum C130 mam A400M z'iwwerhuelen."

Den Ament steet de Lëtzebuerger CT-01 no ustrengende Méint zu Melsbroek an der Revisioun. Ugangs November wäert den A400M da vu Lëtzebuerg aus, am Kader vun der Impf-Campagne géint Covid-19 fir eng humanitär Missioun an de Burkina Faso fléien.