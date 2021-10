54 Prozent vun de Befrote soten allerdéngs, hirer Meenung no géing de Klimawandel an de Klimaschutz gesellschaftlech a politesch ze vill am Fokus stoen

An enger Civey-Ëmfro fir den däitschen Noriichtesender "Welt" hu 46 Prozent vun de Befroten uginn, si kéinte sech virstellen, hiren Alldag fir de Klimaschutz änneren. 41 Prozent vun de Befroten hunn op där anerer Säit gesot, si géingen hire Liewensstil fir de Klimaschutz net ännere wëllen. Déi iwwereg 13 Prozent wollte sech net genee festleeën. Vun deene 5001 representativ ausgewielte Participanten hunn déi meescht gesot, si kéinte sech perséinlech Aschränkunge bei kuerze Flich an d'An- an Ausland nach am beschte virstellen. 48 Prozent wiere bereet, op Kuerzflich ze verzichten. Am Alldag wiere 34 Prozent bereet, fir d'Klima méi dacks emol op de Vëlo ëmzeklammen, 37 Prozent soten, si géinge fir d'Klima wéineger oder guer kee Fleesch méi iessen. Wat ass Är Meenung?