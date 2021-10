D'Militär vum Myanmar huet den 80 Joer ale Win Htein, en héichrangegen NLD-Member, zu enger Prisongsstrof veruerteelt.

Um Freideg ass de fréiere Member vum Parlament a Spriecher vun der "National League for Democracy" (NLD) wéinst Héichverrot viru Gericht an der Haaptstad Nay Pyi Taw zu 20 Joer Prisong veruerteelt ginn. Dat huet säin Affekot der AFP matgedeelt. Dësen huet weider confirméiert, datt den Win Htein, deen enk mat der fréierer De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zesummegeschafft huet, an Appell wäert goen.

D'Land ass zanter dem Putsch vum 1. Februar vun Demonstratiounen a Chaos gezeechent, bei denen no Informatioune vu lokalen Aktiviste méi wéi 1.200 Léit ëmkomm sinn.