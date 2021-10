De Matthias Maurer ass dee 600. Mënsch, dee sech op d'Rees an de Weltall gemaach huet.

De Saarlänner ass an der Géigend vu Lëtzebuerg opgewuess a war scho méi wéi eng Kéier hei am Land. Déi nächst Méint verbréngt den ESA-Astronaut op der Internationaler Weltraumstatioun ISS, wou hien ënnert anerem d'Theorie vum Albert Einstein iwwerpréift. Sou kéinten um Enn Atom-Auere méi präzis fonctionéieren an eis Navigatiounssystemer verbessert ginn.

Et ass dem Matthias Maurer seng éischt Missioun am Weltall. Laang huet den ESA-Astronaut op seng éischt Missioun misse waarden. Den 52 Joer ale Saarlänner souz déi lescht Deeg zu Cape Caneveral a Quarantän, dat net wéinst Covid, mee fir ze verhënneren, datt iwwerhaapt Keimen op d'International Weltraumstatioun kommen. Tëscht 100 an 150 Experimenter wäert de Matthias Maurer déi nächst 6 Méint duerchféieren.

D'Wëssensvermëttlung géif och ëmmer méi wichteg ginn a gehéiert mëttlerweil zum Astronautentraining. Vun engem däitsche Sender fir Kanner koum d'Fro, wat mat der knaschteger Wäsch geschitt. Déi gëtt net gewäsch, mee gëtt per Kapsel entsuergt a fält wéi eng Stäreschnäiz op d'Äerd, esou de Matthias Maurer a sengem leschten Interview virum Start.

De Weltall gëtt an de nächste Joren e Wirtschaftsraum. Ëmmer méi Privatfirmae fléien an de Weltall, an och déi éischt Weltraumtouriste gi schonn op der Internationaler Weltraumstatioun erwaart.