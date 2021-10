Nodeems d’EU Belarus an de Regime Lukaschenko beschëllegt huet, bewosst Flüchtlingen via Polen an d’EU ze schleisen, reagéiert elo Warschau.

Et gëtt eng befestegt Grenzanlag zu Belarus opgeriicht. De Freideg huet dat polnescht Parlament gréng Luucht fir eng Grenzmauer zum Nopeschland Belarus ginn. De Projet, dee ronn 353 Milliounen Euro soll kaschten, gëtt vun der nationalkonservativer Regierung als Äntwert op déi klammend Zuel vu Flüchtlinge gesinn, déi aus Belarus iwwert d'Grenz a Polen kommen. D'Grenzanlag soll méi wéi 100 Kilometer laanscht déi ëstlech EU-Baussegrenz verlafen. Zanter August hunn Dausende Flüchtlingen - déi meescht aus den Noen Osten an Afrika - probéiert, iwwert déi polnesch Grenz an d'EU ze kommen. Polen huet schonn den Ausnamezoustand verhaangen, ee pickegen Drot opgeriicht an Zaldoten op der Grenz stationéiert. D'EU geet dovunner aus, datt déi grouss Zuel u Flüchtlingen, déi iwwert d'Grenz probéieren ze kommen, d'Resultat vun enger geziilter Vergeltungsaktioun vum wäissrussesche President Alexander Lukaschenko sinn. Wéinst Sanktiounen aus Bréissel géinge wäissrussesch Autoritéite Flüchtlingen un d'EU-Grenz schleisen.