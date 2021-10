Ass de Virus natierlech oder an engem Laboratoire entstanen? Déi Fro kënnen d'US-Geheimdéngschter wuel net ni klären.

Et bleift weider onkloer, wou de Coronavirus genee hierkomm. Wéi et engem Rapport vum amerikanesche Geheimdéngscht heescht, wier souwuel Thees vun engem natierlechen Ursprong probabel grad wéi datt de Sars-Cov-2 aus dem Labo komm ass. Méi genee kéinten d'amerikanesch Geheimdéngschter et wuel net kläre kënnen.

Thees, de Virus kéint als biologesch Waff entwéckelt gi sinn, gëtt vun de Geheimdéngschter awer verworf.