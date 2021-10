Dëst huet den Emmanuel Macron géintiwwer der Financial Times erkläert.

De franséische President Emmanuel Macron gesäit de Sträit ëm d'Fëscherei-Rechter an der Manche tëscht London a Paräis als Test fir déi brittesch Glafwierdegkeet. London géif sech net un dat halen, wat am Kader vum Brexit-Accord festgeluecht gi war.

Frankräich wërft Groussbritannien vir, ville franséische Booter keng Lizenzen ze ginn, fir a brittesche Gewässer ze fëschen, obschonn dat esou ofgemaach gi wier. Elo dreet Frankräich domat, brittesch Booter vun nächster Woch u genau ze kontrolléieren an an enger Rei franséischen Häfen net méi uleeën ze loossen. Och Camionen, déi vu Frankräich eriwwer a Groussbritannien an zeréck fueren, solle méi streng kontrolléiert ginn.