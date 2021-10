Déi lescht Persounen, déi aus dem Afghanistan gerett gi waren, si elo vun der amerikanescher Militärbase zu Ramstein (D) an Amerika ausgeflu ginn.

Déi gréisst humanitär Loftbréck an der Geschicht geet domat op en Enn. Am Ganze waren et 34.900 afghanesch Refugiéen. Dëse Samschdeg sinn déi lescht Flich op Philadelphia am Bundesstaat Pennsylvania gaangen, ewéi d'US-Arméi matdeelt. Vun do aus sinn d'Leit a verschidden Uertschaften an den USA bruecht ginn.

De Standuert Ramstein war den zentrale Punkt fir déi enorm opwänneg Missioun.