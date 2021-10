Wéi d'Taliban matgedeelt hunn, hätt den Haibatullah Achundsada e Samschdeg am südafghanesche Kandahar zu sengen Supporter geschwat.

Hien hätt d'Islamschoul Darul Ulum besicht an hei zu den "couragéierten Zaldoten a Schüler" geschwat.

Zanter 206 ass den Achundsada Chef vun den Taliban, dëst nodeem säi Virgänger Mullah Achtar Mansur bei engem US-Dronenugrëff ëmkomm war. Hie gëllt als zeréckgezunn an huet sech bis ewell nach ni, och net no der Muechtergräifung vun den Taliban am August, an der Ëffentlechkeet gewisen. Dëst hat zu Spekulatioune gefouert, ob en nach géif liewen a wat seng Roll an der Taliban-Regierung wier.

Fotoen oder Video vun sengem éischten ëffentlechen Optrëtt ginn et keng. Dofir hunn d'Taliban awer en Audio publizéiert, wou den Achundsada eng reliéis Usproch hält.