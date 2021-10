Vill gëtt sech vun der Konferenz erwaart, och wa wichteg Vertrieder, wéi déi aus China, Brasilien a Russland, net ugemellt sinn.

Dëse Sonndeg fänkt zu Glasgow d‘WeltklimakonferenzCOP26 mat engem Joer Verspéidung un an dauert nach bis den 12. November.

25.000 Participanten aus 200 verschiddene Staate gi sech erwaart an dat wärend a Groussbritannien d‘Corona-Neiinfektiounen nees op engem neien Héchststand sinn.

D‘Klimaprognose si schlecht, ma d'Erwaardungen un dës Konferenz si grouss an dat obwuel zum Beispill de weltwäit gréisste Produzent vun CO2 China, mam President Xi Jinping, net vertrueden ass. Och de Vladimir Putin an de brasilianeschen President Jair Bolsonaro sinn net fir d‘COP26 ugemellt.

14 Deeg laang soll versicht ginn, d‘Ëmsetzung vum Paräisser Klimaaccord virunzebréngen, nämlech d‘Äerderwiermung bis 2030 op 1,5 Grad ze begrenzen. Een anere Sujet wäert d‘Finanzéierung vum Klimaschutz an den Entwécklungslänner sinn. Do missten d‘Industriestaate méi déif an de Portmonnie gräifen.

Schonn e Samschdeg hunn dann och honnerte Klimaaktivisten zu Glasgow protestéiert an déi schwedesch Ikone vum Klima-Protest Greta Thunberg ass och an der Stad ukomm.

An schonn iert zu Glasgow ugeet, hu sech vill vun den annoncéierte Staats- a Regierungscheffen zu Roum fir de G20-Sommet gesinn. Do goung et nieft dem Klimawandel och ëm déi héich Energiepräisser, d‘Corona-Pandemie an d‘Atomverhandlunge mam Iran.

An enger gemeinsamer Erklärung hu Groussbritannien, d‘USA, Frankräich an Däitschland nach eemol hir Fuerderung widderholl, dass Teheran sech nees soll un den Atom-Accord halen, fir eng geféierlech Eskalatioun z‘evitéieren. An der Lescht huet den Iran säin Atomprogramm nees ausgebaut an dat wär e Risiko fir déi international Sécherheet. Teheran hat ugekënnegt, am November nees d‘Atomverhandlungen zu Wien wëllen opzehuelen.