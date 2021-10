Dat geet aus de Prognosë vun e sëllegen nationalen Teleschainen ervir. Et goufen allerdéngs däitlech Perten.

De Ministerpresident Fumio Kishida, deen eréischt zanter kuerzem am Amt ass, huet säin Zil vun enger Majoritéit fir seng Koalitioun erreecht. Nawell hate seng liberaldemokratesch Partei LDP an de mëtt-rietse Partner d'Partei Komeito bis ewell iwwer 305 Sëtz vun 465, an elo just nach tëscht 239 an 288. D'Koalitioun krut deemno manner Zoustëmmung.