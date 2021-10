D'Affer wär zu Gedinne am Süde vun der Belsch gestuerwen, wéi d'Noriichtenagence Belga mellt. Iwwer d'Doudesursaach gëtt et nach keng Detailer.

2002 war d'Doudesaffer op d'Welt komm.

De Procureur huet annoncéiert, et géif eng Enquête lancéiert ginn, déi och strofrechtlech Responsabilitéite préift. En Dënschde soll eng Autopsie gemaach ginn.

Bei der Studentendaf an der Nuecht op Sonndeg ware bal 300 jonk Mënschen zesummen, déi all do iwwernuecht hunn. D'Feier gouf vun e puer Héichschoulen an der Provënz Namur organiséiert. Et waren och Infirmièresstudente bei der Daf dobäi, déi nach probéiert hunn de jonke Mann ze reaniméieren. Wéi d'Secouriste bis op der Plaz waren, konnten déi just nach den Doud vum Mann feststellen.

An der Belsch ginn dës Dafen dacks kritiséiert, well déi nei Studenten deels maltraitéiert ginn. 2018 war en 18 Joer ale Student bei esou engem Ritual ëm d'Liewe komm.