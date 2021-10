Allerdéngs war 2021, op d'mannst bis elo, an der Moyenne e bësse méi kill ewéi déi Jore virdrun.

De Grond dofir ass de Fuerscher no virun all de Wiederphänomen ''La Nina'' am Ufank vum Joer, deen eng Ofkillung mat sech bruecht hat. D'WMO geet awer fir dëst Joer vun enger globaler Duerchschnëttstemperatur aus, déi 1,09 Grad iwwer dem Niveau vun 1850 bis 1900 läit.