Grouss Entreprise solle vun 2023 un, onofhängeg dovunner wou hire Sëtz ass, op d'mannst 15 Prozent Steiere bezuelen.

Donieft hu sech d'Länner op eng besser Verdeelung vum Impfstoff gëeenegt. Wärend an de meeschten Industrienatiounen den Impftaux bei ronn 70 Prozent läit, sti méi aarm Länner mat knapp 3 Prozent däitlech méi schlecht do.

Schonn am Virfeld vun der COP26 hu sech 20 Staats- a Regierungscheffen vun de weltwäit stäerksten Industrienatiounen um G20 gesinn an och do schonn iwwer de Klimaschutz geschwat. Et hätt ee grouss Progrèse gemaach, ma wierklech konkret Mesurë ginn et keng. Just de Constat, dass ee grouss Länner wéi China, Saudi-Arabien a Russland nach ëmmer net mat u Bord huet, fir 2050 als kloert Zil ze setzen, fir eng CO2-Neutralitéit.