De leschten Dag virun der Wanterpaus ass um Bierg Jested an Tschechien eng Seelbunn-Gondel ronn 30 Meter déif erofgefall.

Et war just ee Member vum Gondelpersonal an der Gondel, déi erofgefall ass. Fir hie sollt all Hëllef ze spéit kommen.

D'Gondel war grad um Wee erof an den Dall, wärend eng aner parallel mat 14 Persounen dran eropgefuer ass. Si konnten onverletzt aus enger Héicht vu 15 Meter gerett ginn. Verschiddener haten e Schock a goufe vu Psychologe betreit.

Wéi et zum trageschen Accident komme konnt, muss eng Enquête nach klären.