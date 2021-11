Bei enger Rakéitenattack op eng Moschee am Jemen sinn offiziellen Informatiounen no op d'mannst 22 Mënschen ëm d'Liewen komm.

E Vertrieder vun de Regierungstruppe mécht d'Huthi-Rebelle fir d'Attack e Sonndeg den Owend responsabel. Et wären och Kanner ënnert den Doudegen, 19 Persoune goufe verwonnt.

D'Attack war am Süde vun der Stad Marib, déi strategesch wichteg ass. Do gëtt et vill Pëtrol an et ass déi lescht Héichbuerg vun der Regierung, déi vu Saudi-Arabien ënnerstëtzt gëtt, am Norden vum Jemen.